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Çorum'da otobüs muavini tarafından darbedilen kişi tedavi altına alındı - Son Dakika
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Çorum'da otobüs muavini tarafından darbedilen kişi tedavi altına alındı

Çorum'dan İstanbul'a giden otobüste yolcu ile muavin arasında çıkan tartışma sonucunda muavin, yolcuyu darbederek yaraladı. Yaralanan yolcu hastaneye kaldırıldı ve muavin hakkında adli işlem başlatıldı.

Çorum\'da otobüs muavini tarafından darbedilen kişi tedavi altına alındı
13.12.2023 - 16:46,  Güncelleme: 16:47
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Çorum'da otobüs muavini tarafından darbedilen kişi tedavi altına alındı.

Çorum'dan İstanbul'a giden otobüsteki yolcu Ahmet C. ile muavin Mehmet T. arasında, güzergah konusunda tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şoför, yolcuyu indirmek için Çorum Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne döndü.

Yolcunun valizini otobüsün bagajından çıkaran muavin, otobüsten inen yolcuyu tekrar araca binmeye çalıştığını sırada yere fırlatarak darbetti.

Diğer yolcuların araya girmesiyle muavin uzaklaştı. Yaralanan yolcu, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yolcunun şikayeti üzerine, muavin hakkında adli işlem başlatıldı.

Darp anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kaynak: AA
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Hitit Üniversitesi, İstanbul, Çorum, Ulaşım, Şiddet, Yerel Haberler, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da otobüs muavini tarafından darbedilen kişi tedavi altına alındı - Son Dakika
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