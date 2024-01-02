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Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobilin bisikletliye çarptığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi - Son Dakika
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Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobilin bisikletliye çarptığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi

Çorum'un Osmancık ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil bir bisiklete çarptı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yaralanan bisiklet sürücüsüne ise kaza yerinden geçmekte olan bir sağlık çalışanı müdahale etti. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çorum\'un Osmancık ilçesinde otomobilin bisikletliye çarptığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi
02.01.2024 - 13:27,
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Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobilin bisikletliye çarptığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

M.A.K. (42) idaresindeki otomobil, 17 Aralık'ta Çorum-Osmancık kara yolu Osmancık ilçe girişinde M.A'nın (18) kullandığı bisiklete çarptı.

Yaralanan bisiklet sürücüsüne, kaza yerinden geçmekte olan bir sağlık çalışanı aracından inerek müdahale etti.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bisiklet sürücüsü, tedavi sürecinin ardından taburcu edildi. M.A'nın kaza sırasında kulaklık taktığı belirlendi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobilin bisikletliye çarptığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi - Son Dakika
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