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Sungurlu'da Otomobil Çarpması Sonucu Yaralanan Kişi Hastanede Tedavi Altına Alındı - Son Dakika
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Sungurlu'da Otomobil Çarpması Sonucu Yaralanan Kişi Hastanede Tedavi Altına Alındı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, A.T. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Y.Y'ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine götürüldü. Sürücü ise gözaltına alındı.

Sungurlu\'da Otomobil Çarpması Sonucu Yaralanan Kişi Hastanede Tedavi Altına Alındı
09.01.2024 - 18:43,
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobil çarpması sonucu yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

A.T. yönetimindeki 19 SN 002 plakalı otomobil, Şekerpınar Mahallesi İsmetpaşa Ortaokulu önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Y.Y'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine götürüldü.

Sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sungurlu'da Otomobil Çarpması Sonucu Yaralanan Kişi Hastanede Tedavi Altına Alındı - Son Dakika
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