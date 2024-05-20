Çorum'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı - Son Dakika
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Çorum'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

Çorum\'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

Çorum'da Alperen T. idaresindeki otomobil ile Ferudun D'nin kullandığı hafif ticari araç çevreyolu bulvarında çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan Mehmet Cen T. ve İbrahim Can Ç. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

20.05.2024 09:53
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Çorum'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Alperen T. (25) idaresindeki 35 DMA 04 plakalı otomobil ile Ferudun D'nin (58) kullandığı 19 AZ 081 plakalı hafif ticari araç, Çevreyolu Bulvarı İlim Yayma Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan Mehmet Cen T. (29) ve İbrahim Can Ç. (24) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı - Son Dakika
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