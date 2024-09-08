Çorum'da feci kaza: Polis çift hayatını kaybetti, çocukları yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çorum'da feci kaza: Polis çift hayatını kaybetti, çocukları yaralandı

Geniş Video İzle

Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobilin yol kenarındaki rögar kapağına çarpması sonucu polis memuru çift hayatını kaybetti, çiftin çocukları Elif Su ile Berin Su Kudu ise yaralandı.

08.09.2024 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahraman Kudu (51) idaresindeki 55 AKY 625 plakalı otomobil, Ankara- Samsun kara yolu, Çiftlik köyü yakınlarında kontrolden çıkarak, yol kenarındaki rögar kapağına çarptıktan sonra devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Kudu ile eşi Filiz Kudu (46) yaşamını yitirdi, çiftin çocukları Elif Su (8) ile Berin Su Kudu (6) ise yaralandı.

HAYATINI KAYBEDEN KARI-KOCANIN GİRESUN'DA POLİS OLDUKLARI BELİRLENDİ

Yaralı çocuklar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kahraman Kudu'nun Giresun İl Emniyet Müdürlüğünde, eşi Filiz Kudu'nun ise Giresun Valiliğinde görevli polis memurları oldukları öğrenildi. Çiftin cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Sungurlu Devlet Hastanesi morguna götürülecek.

Çorum\'da feci kaza: Polis çift hayatını kaybetti, çocukları yaralandı
Kaynak: AA

Sungurlu, Otomobil, Güncel, Polis, Polis, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da feci kaza: Polis çift hayatını kaybetti, çocukları yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Bilgehan Göktürk: Ya bu ülke niye bu kadar sahipsiz?Bir rögar kapağı yüzünden bir ailenin hayatı kararıyor?Kim şimdi bu durumun sorumlusu?Kimse sahiplenmez bu sorumsuzluğu da... 140 5 Yanıtla
  • bulent sen: Allah rahmet etsin yavrulara şifa ihsan etsin 89 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: çok yazık üzücü bir olay allah rahmet eylesin 81 1 Yanıtla
  • ramazan bacı: Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun inşallah yaralılara acil şifalar versin Rabbim. 61 1 Yanıtla
  • V. A.: Çocukların pskolojisi ne olacak.. Allahm yardım et!!!! 57 0 Yanıtla
  • Emin çetiner: direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra rögar kapagına çarpıyor haberi iyi okuyun 28 9 Yanıtla
  • Murat Aksoy: Kardeş direksiyon hakimiyetini kaybettiği kesin mi yanında mıymış lar ? ayrıca öyle bile olmuş olsa belkide toparlardı o rögar kapağı o vaziyette olmamış olsa. Degilmi bide bu şekilde düşünmek lazım Hemen on yargılı ve bilirkişi olmayın Allah rahmet etsin inşallah Çocukların rabbim yardımcısı olsun 30 2 Yanıtla
  • Halil Ibrahim Kaya: rabbim rahmet etsin yaralılara şifa versin 28 0 Yanıtla
  • abdullah bozkır: Allah rahmet eylesin ?? 18 2 Yanıtla
  • Krstl 05: Allah rahmet eylesin sorumluları lütfen gereken cezayı verin çocuklara rabbim şifa ve güzel bir gelecek versin inşallah çok acı ?? 12 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

15:42 İletişim Başkanı Altun duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Narin talimatı İletişim Başkanı Altun duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin talimatı
14:38 Didem Arslan’dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun Didem Arslan'dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun
13:25 Bakanların Narin mesajında dikkat çeken ortak nokta Üçü de aileye başsağlığı dilemedi Bakanların Narin mesajında dikkat çeken ortak nokta! Üçü de aileye başsağlığı dilemedi
12:00 Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış
10:04 Diyarbakır’da 19 gün önce kaybolan Narin Güran’ın cansız bedeni bulundu Diyarbakır'da 19 gün önce kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu
14:38 Taraftarlar merakla bekliyordu Galatasaray’da Hakim Ziyech için karar çıktı Taraftarlar merakla bekliyordu! Galatasaray'da Hakim Ziyech için karar çıktı
14:25 Kayınvalidesinin evinden video paylaştı İran’a gelin giden Türk kızını şaşırtan tuvalet kültürü Kayınvalidesinin evinden video paylaştı! İran'a gelin giden Türk kızını şaşırtan tuvalet kültürü
14:20 Emre Fel’in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü ’’Patlıcanlı dondurma’’ diyen bile var Emre Fel'in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü! ''Patlıcanlı dondurma'' diyen bile var
14:14 Avustralya’nın popüler dizisi Home and Away’in dizinin oyuncusu evinde ölü bulundu Avustralya'nın popüler dizisi Home and Away'in dizinin oyuncusu evinde ölü bulundu
14:04 İlk kez görüntülendi İşte içinde kayıp Narin’e ait DNA örnekleri bulunan araç İlk kez görüntülendi! İşte içinde kayıp Narin'e ait DNA örnekleri bulunan araç
13:58 Çuval dolusu para teklif ettiler ama Emre Mor gitmiyor Çuval dolusu para teklif ettiler ama Emre Mor gitmiyor
13:54 Gelen son ihbar da asılsız çıktı Narin Güran’dan 18 gündür haber yok Gelen son ihbar da asılsız çıktı! Narin Güran'dan 18 gündür haber yok
13:30 3. bebeğini bekleyen Zeynep Demirel’den durum güncellemesi Yan dönünce her şey değişiyor 3. bebeğini bekleyen Zeynep Demirel'den durum güncellemesi! Yan dönünce her şey değişiyor
13:17 Durumu belli değil Fenerbahçe’nin yıldızı sakatlandı Durumu belli değil! Fenerbahçe'nin yıldızı sakatlandı
12:51 Marmaray’da hayrete düşüren görüntü Vatandaşlar acil çözüm bekliyor Marmaray'da hayrete düşüren görüntü! Vatandaşlar acil çözüm bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2024 16:36:47. #1.11#
SON DAKİKA: Çorum'da feci kaza: Polis çift hayatını kaybetti, çocukları yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement