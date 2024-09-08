Çorum\'da feci kaza: Polis çift hayatını kaybetti, çocukları yaralandı

Murat Aksoy:

Kardeş direksiyon hakimiyetini kaybettiği kesin mi yanında mıymış lar ? ayrıca öyle bile olmuş olsa belkide toparlardı o rögar kapağı o vaziyette olmamış olsa. Degilmi bide bu şekilde düşünmek lazım Hemen on yargılı ve bilirkişi olmayın Allah rahmet etsin inşallah Çocukların rabbim yardımcısı olsun