Çorum'da Otomobil Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

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Çorum'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Trabzon'dan düğün için Ankara'ya giden Osman A'nın kullandığı 61 AGD 381 plakalı otomobil Samsun-Ankara kara yolu Sıklık Mevkisinde şarampole devrildi.

Ağaçları devirerek takla atan otomobilde sürücüyle aynı aileden Hacer A, Oktay A, Arda A. ve Tuğba A. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.