Çorum\'da otomobil çarpması sonucu yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı

Çorum'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
M.E.A. idaresindeki 55 ACA 629 plakalı otomobil, Kale Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan G.G'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
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