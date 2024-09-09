Polis Memuru Çiftin Cenazesi Defnedildi - Son Dakika
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Polis Memuru Çiftin Cenazesi Defnedildi

Polis Memuru Çiftin Cenazesi Defnedildi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Filiz Kudu, memleketi Eskişehir'in Alpu ilçesinde toprağa verildi. Kazada eşiyle birlikte yaşamını yitiren Kudu'nun cenazesi, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Cenaze Nakil Aracıyla Tatbikat Cami'ne getirildi ve burada helallik alındıktan sonra defnedildi.

09.09.2024 16:20
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobilin yol kenarındaki rögar kapağına çarparak devrilmesi sonucu eşiyle birlikte hayatını kaybeden polis memuru Filiz Kudu'nun (46) cenazesi, memleketi Eskişehir'in Alpu ilçesinde toprağa verildi.

Kudu'nun cenazesi, Sungurlu Devlet Hastanesi morgundan alınarak Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Cenaze Nakil Aracıyla Eskişehir'in Alpu ilçesindeki Tatbikat Cami'ne getirildi.

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görev yapan Filiz Kudu, için burada helallik alındı, dua edildi.

Daha sonra Kudu'nun naaşı, ilçe mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından burada toprağa verildi.

Kudu'nun cenaze törenine yakınları ile Eskişehir Emniyet Müdürlüğünde görevli meslektaşları katıldı.

Kahraman Kudu (51) idaresindeki 55 AKY 625 plakalı otomobil, dün Ankara- Samsun kara yolunun Çiftlik köyü yakınlarında kontrolden çıkmış ve yol kenarındaki rögar kapağına çarptıktan sonra devrilmişti.

Kazada, sürücü Kudu ile eşi Filiz Kudu (46) yaşamını yitirmiş, çiftin çocukları Elif Su (8) ile Berin Su Kudu (6) ise yaralanmıştı.

Yaralı çocuklar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Çiftin cenazeleri, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Sungurlu Devlet Hastanesi morguna götürülmüştü.

Filiz Kudu'nun eşi Kahraman Kudu'nun cenazesi ise memleketi Zonguldak'a uğurlanmış, çiftçin yaralanan çocukları Elif Su (8) ile Berin Su Kudu (6) tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edilerek, yakınlarına teslim edilmişti.

Hayatını kaybeden Kahraman Kudu ve eşi Filiz Kudu'nun Giresun İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları oldukları öğrenilmişti.

Kaynak: AA

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