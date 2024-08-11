Çorum'da otomobiliyle seyir halindeyken yapılan silahlı saldırıda yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı - Son Dakika
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Çorum'da otomobiliyle seyir halindeyken yapılan silahlı saldırıda yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı

Çorum'da otomobiliyle seyir halindeyken yapılan silahlı saldırı sonucu yaralanan bir kişi hastanede tedavi altına alındı. Şüpheli gözaltına alındı.

11.08.2024 15:36
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Çorum'da otomobiliyle seyir halindeyken yapılan silahlı saldırıda yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Murat D. (47), Gülabibey Mahallesi Beytepe 1. Cadde'de otomobiliyle seyir halindeyken Durmuş A.Z'nin (26) silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Başına saçma isabet eden Murat D, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.

Şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

-Çorum'da 1 kişi bıçakla yaralandı

İnönü Caddesi Orman İşletme Müdürlüğü yanındaki parkta F.Ö. (15) ile Ü.K. (17) arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kavga esnasında Ü.K, bıçakla F.Ö'yü yaraladı.

Yaralı sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

-Akrabaların kavgasında 1 kişi bıçakla yaralandı

Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde akraba oldukları öğrenilen E.B. ve İ.Ş. arasında çıkan kavgada E.B, bıçakla yaralandı.

Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Şüpheli ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Çorum'da çıkan yangınlarda 2 kişi dumandan etkilendi

Çorumda iki farklı köyde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre Büğdüz köyünde Recep K'ye ait evin ahır bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında yaklaşık 800 balya saman yandı.

Karacaköy köyünde ise Hasan C'ye ait evin çatı bölümü ve eklentilerinde çıkan yangın nedeniyle ev sahibi ve evde bulunan Zahide C. dumandan etkilendi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan 2 kişi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: AA

Olaylar, Hastane, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da otomobiliyle seyir halindeyken yapılan silahlı saldırıda yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı - Son Dakika

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