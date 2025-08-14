Çorum\'da Otoparkta Silahlı Saldırı

Yıldırım Beyazıt ATEŞ/ÇORUM, ÇORUM'da daha önce çalıştığı otoparka gelen S.K., pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği işletmeci F.M.A. ile müşteri B.Y., yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yeniyol Mahallesi Sepetçi Sokak'taki otoparkta meydana geldi. İddiaya göre, daha önce çalıştığı otoparka gelen S.K., uzaktan mesafeden konuştuğu işletme sahibi M.F.A.'ya duvar kenarına sakladığı pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, saçmaların isabet ettiği M.F.A. ile müşteri B.Y. yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri saldırgan S.K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.