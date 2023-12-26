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Çorum'da otoparkta tüfekle yaralama olayı - Son Dakika
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Çorum'da otoparkta tüfekle yaralama olayı

Çorum'un Gülabibey Mahallesi'nde bir otoparkta meydana gelen olayda, H.E.D'nin elindeki tüfek kazara ateş alarak B.Ş'yi yaraladı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan H.E.D'yi yakaladı ve üzerinde ruhsatsız bir tabanca bulunan bir kişiyi gözaltına aldı.

Çorum\'da otoparkta tüfekle yaralama olayı
26.12.2023 - 22:07,
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Çorum'da bir kişi otoparkta tüfekle yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gülabibey Mahallesi Şeyh Eyüp Sokak'ta bir otoparkta yemek yedikleri sırada H.E.D'nin (19) elindeki tüfek ateş aldı.

Saçmaların isabet ettiği B.Ş'nin (19) yaralanması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, suç aleti tüfekle olay yerinden kaçan H.E.D'yi kısa sürede yakaladı.

H.E.D'nin elindeki tüfeğin kazara ateş aldığı iddia edildi.

Öte yandan, polisin olay yerindeki bir kişinin üzerinde yaptığı aramada ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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Çorum, Eyüp, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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