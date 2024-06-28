Çorum'da park halindeki araca çarpan otomobilde 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da park halindeki araca çarpan otomobilde 1 kişi yaralandı

Çorum'un Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde seyir halinde olan bir otomobil, önüne çıkan minibüse çarpmamak için manevra yaparken oto tamirhanesi önünde park halindeki bir araca çarptı. Kazada yaralanan sürücü, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

28.06.2024 17:37
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Çorum'da otomobilin park halindeki bir araca çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Otomobiliyle Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde seyir halinde olan Safa D, önüne çıkan minibüse çarpmamak için manevra yapınca oto tamirhanesi önünde park halindeki bir otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çorum'da park halindeki araca çarpan otomobilde 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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