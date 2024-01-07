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Çorum'da Polis Ekipleri Kaçan Sürücüyü Yakaladı - Son Dakika
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Çorum'da Polis Ekipleri Kaçan Sürücüyü Yakaladı

Çorum'da polis ekipleri, 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan bir sürücüyü emniyet müdürlüğü binasının önünde yakaladı. Alkollü olduğu belirlenen sürücüye 53 bin 400 TL idari para cezası kesildi ve aracı trafikten menedildi.

07.01.2024 - 13:03,
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ÇORUM'da polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü otomobiliyle emniyet müdürlüğü binasının önünden geçerken yakalandı. Alkollü olduğu belirlenen sürücüye 53 bin 400 TL idari para cezası kesildi, aracı trafikten menedildi

Çorum'da polis ekipleri şüpheli gördükleri A.R.Ö, (20) idaresindeki 19 UF 861 plakalı otomobili takip etmeye başladı. Sürücü 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bir süre gözden kaybolan sürücü, emniyet müdürlüğü binası önünden de geçerken, Fatih Caddesi'nde önü kesilerek durduruldu. Sürücü A.R.Ö., gözaltına alınırken, yapılan kontrolde alkollü araç kullandığı tespit edildi. Sürücüye 53 bin 400 TL idari para cezası kesilirken, araç ise trafikten menedildi.(DHA)

Çorum\'da Polis Ekipleri Kaçan Sürücüyü Yakaladı
Kaynak: DHA
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Çorum, Ceza, Trafik, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da Polis Ekipleri Kaçan Sürücüyü Yakaladı - Son Dakika
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