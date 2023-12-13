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Çorum'da polis kovalamacasıyla yakalanan kişilere ait araç ve iş yerinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Çorum'da polis kovalamacasıyla yakalanan kişilere ait araç ve iş yerinde uyuşturucu ele geçirildi

Çarşı Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı gece bekçileri, şüphelendikleri bir gruba kimlik kontrolü yapmak istedi. Kaçan 7 kişi polis ve bekçilerce kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan aramalarda uyuşturucu hap, metamfetamin, uyuşturucu madde alımında kullanılan aparatlar ve bıçak bulundu.

Çorum\'da polis kovalamacasıyla yakalanan kişilere ait araç ve iş yerinde uyuşturucu ele geçirildi
13.12.2023 - 21:57,
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Çorum'da polis kovalamacasıyla yakalanan kişilere ait araç ve iş yerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Çarşı Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı gece bekçileri, durumlarından şüphelendiği bir grubun kimlik kontrolünü yapmak istedi.

Bekçilerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan B.M.(22), Y.Ç.(44), S.Ç.(19), E.S.(15), A.B.(28), S.D.(24) ve A.D.(28), polis ve bekçilerce kovalamaca sonucu Emniyet Sokak'ta yakalandı. Bir zanlı ise ara sokaklarda izini kaybettirdi.

Polis merkezine götürülen zanlıların kullandığı iş yeri ve otomobilde yapılan aramalarda uyuşturucu hap, metamfetamin, uyuşturucu madde alımında kullanılan aparatlar ve bıçak ele geçirildi.

Kaynak: AA
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Çorum, Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da polis kovalamacasıyla yakalanan kişilere ait araç ve iş yerinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorum'da polis kovalamacasıyla yakalanan kişilere ait araç ve iş yerinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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