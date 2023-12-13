Çorum'da polis kovalamacasıyla yakalanan kişilere ait araç ve iş yerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Çarşı Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı gece bekçileri, durumlarından şüphelendiği bir grubun kimlik kontrolünü yapmak istedi.

Bekçilerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan B.M.(22), Y.Ç.(44), S.Ç.(19), E.S.(15), A.B.(28), S.D.(24) ve A.D.(28), polis ve bekçilerce kovalamaca sonucu Emniyet Sokak'ta yakalandı. Bir zanlı ise ara sokaklarda izini kaybettirdi.

Polis merkezine götürülen zanlıların kullandığı iş yeri ve otomobilde yapılan aramalarda uyuşturucu hap, metamfetamin, uyuşturucu madde alımında kullanılan aparatlar ve bıçak ele geçirildi.