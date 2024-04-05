Çorum'da seçim sonuçlarına itiraz kavgaya dönüştü

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AKP'li adayın kazandığı Çorum'un Uğurludağ ilçesinde MHP, seçim sonuçlarına itiraz etti. MHP'nin başvurusunun reddedilmesi üzerine AKP ve MHP'liler arasında kavga çıktı. Bazı kişiler havaya ateş açarken, çevik kuvvet ekipleri olaya müdahale etti. Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, "Burada hukuki haklarımızı sonuna kadar arayacağız" dedi.

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde Cumhur İttifakı ortakları AKP ve MHP, seçim sonuçları nedeniyle karşı karşıya geldi. Uğurludağ Belediye Başkanlığını 13 oy farkla AKP'li adayın kazandığı seçimin sonuçlarına MHP itiraz etti. Seçimlerde 92 oyun geçersiz sayıldığını belirten MHP'liler, oyların yeniden sayılmasını istedi. İskilip İlçe Seçim Kurulu'nun itirazı reddetmesinin ardından AKP ve MHP üyeleri arasında tartışma yaşandı, olay yerine çevik kuvvet ekipleri ve tomalar sevk edildi. Bazı kişiler havaya ateş açtı, ateş edilen alanda 5 adet boş kovan bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri havaya ateş açılan noktada inceleme başlattı.

"HUKUKİ HAKLARIMIZI ARAYACAĞIZ"

MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak şunları söyledi:

"Oyların sayımında bir itirazımız var. Arkadaşlarımızla bir arbede olmuş, biz de arkadaşlarımızla sükunet içerisinde halledilmesi için çaba gösteriyoruz. Yalnız, burada hukuken ilçe seçim kuruluna başvurduk reddedildi. İl seçim kuruluna başvurduk reddedildi. Ankara seçim kuruluna (Yüksek Seçim kurulu) başvurduk. Bunun neticesini bekliyoruz. Oradan da red gelirse, olağanüstü başvurusunu yapacağız. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bütün hukuki haklarımızı Uğurludağ nezdinde arayacağız. Vatandaşlarımızın hepsini bireysel davranmamaları hususunda uyardık. Bundan sonraki süreci MHP İl Başkanlığı olarak Milletvekilimiz Vahit Kayrıcı Ankara'dan takip ediyor. Bizler de buradan takip ediyoruz. Burada hukuki haklarımızı sonuna kadar arayacağız. Arkadaşlarımızın bir mağduriyeti var. Bu mağduriyetlerinin giderilmesi hususunda da sonuna kadar da arkadaşlarımızın arkasında olacağız."