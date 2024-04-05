Çorum'da seçim sonuçlarına itiraz kavgaya dönüştü

AKP'li adayın kazandığı Çorum'un Uğurludağ ilçesinde MHP, seçim sonuçlarına itiraz etti. MHP'nin başvurusunun reddedilmesi üzerine AKP ve MHP'liler arasında kavga çıktı. Bazı kişiler havaya ateş açarken, çevik kuvvet ekipleri olaya müdahale etti. Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, "Burada hukuki haklarımızı sonuna kadar arayacağız" dedi.
Çorum'un Uğurludağ ilçesinde Cumhur İttifakı ortakları AKP ve MHP, seçim sonuçları nedeniyle karşı karşıya geldi. Uğurludağ Belediye Başkanlığını 13 oy farkla AKP'li adayın kazandığı seçimin sonuçlarına MHP itiraz etti. Seçimlerde 92 oyun geçersiz sayıldığını belirten MHP'liler, oyların yeniden sayılmasını istedi. İskilip İlçe Seçim Kurulu'nun itirazı reddetmesinin ardından AKP ve MHP üyeleri arasında tartışma yaşandı, olay yerine çevik kuvvet ekipleri ve tomalar sevk edildi. Bazı kişiler havaya ateş açtı, ateş edilen alanda 5 adet boş kovan bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri havaya ateş açılan noktada inceleme başlattı.
"HUKUKİ HAKLARIMIZI ARAYACAĞIZ"
MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak şunları söyledi:
"Oyların sayımında bir itirazımız var. Arkadaşlarımızla bir arbede olmuş, biz de arkadaşlarımızla sükunet içerisinde halledilmesi için çaba gösteriyoruz. Yalnız, burada hukuken ilçe seçim kuruluna başvurduk reddedildi. İl seçim kuruluna başvurduk reddedildi. Ankara seçim kuruluna (Yüksek Seçim kurulu) başvurduk. Bunun neticesini bekliyoruz. Oradan da red gelirse, olağanüstü başvurusunu yapacağız. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bütün hukuki haklarımızı Uğurludağ nezdinde arayacağız. Vatandaşlarımızın hepsini bireysel davranmamaları hususunda uyardık. Bundan sonraki süreci MHP İl Başkanlığı olarak Milletvekilimiz Vahit Kayrıcı Ankara'dan takip ediyor. Bizler de buradan takip ediyoruz. Burada hukuki haklarımızı sonuna kadar arayacağız. Arkadaşlarımızın bir mağduriyeti var. Bu mağduriyetlerinin giderilmesi hususunda da sonuna kadar da arkadaşlarımızın arkasında olacağız."
Son Dakika › Güncel › Çorum'da seçim sonuçlarına itiraz kavgaya dönüştü - Son Dakika
Tekirdağ'da Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla şehitlerin kabirleri ziyaret edildi. Şehitlikte düzenlenen törende Kuran-ı Kerim okunup dua edildi. İl Emniyet Müdürü ve protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı. Orta Camisi'nde şehit için mevlit okutuldu ve ilahiler seslendirildi. Programa, çeşitli kurumların temsilcileri, emniyet personeli, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.
vivo X100s Pro modeli, PD2324 numarasıyla Google Play Console'da ortaya çıktı. Telefonun özellikleri arasında MediaTek Dimensity 9300 işlemci, 6.78 inç ekran, 50 MP üçlü arka kamera ve 5400 mAh pil bulunuyor.
Co-Founder Academy ve Skilled Hub iş birliğiyle, oyun geliştirme alanında kendinizi geliştirmek ve sektörde bir adım öne çıkmak isteyen herkes için mükemmel bir fırsat sunmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz. fillstudyo'nun kurucusu ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde deneyimli bir eğitmen olan Zafer Masalcı liderliğinde gerçekleşecek olan 3 aylık online Unreal Engine 5 oyun geliştirme programımızı duyurmaktan gurur duyuyoruz. Program, bugünden itibaren başvurulara açık olup, son başvuru tarihi 10 Mayıs olarak belirlendi. Bu özel program, katılımcılara Unreal Engine 5 ve oyun geliştirme süreçlerinde derinlemesine bilgi ve pratik beceriler kazandıracak 132 saatlik yoğun bir eğitim sürecini kapsıyor.
Dünyaca ünlü oyun şirketi Ubisoft, her sene gerçekleştirdiği Forward etkinliğini bu yıl da sürdürecek. Ubisoft Forward etkinliği 10 Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles şehrinde gerçekleşecek. Etkinlikte Ubisoft'un yeni oyunları ve güncellemeleri tanıtılacak.
Apple'ın Project Titan olarak adlandırılan elektrikli otomobil ve akıllı saatler için yeni nesil ekran teknolojisini rafa kaldırması sonucunda şirketin 600'den fazla çalışanını işten çıkardığı iddia ediliyor. İşten çıkarılan çalışanların bir kısmının yapay zeka bölümüne geçirildiği belirtiliyor. Apple'ın bu konuda sağladığı destekler ve yeniden yapılanma süreci hakkında ise henüz bilgi bulunmamaktadır.
SEO Vibes on Tour etkinliği, 18 Nisan 2024 tarihinde dijital dünyanın profesyonellerini bir araya getirmek üzere İstanbul'da gerçekleşecek. Worldef, SEOUP ve ContentUP partnerliğinde WhitePress tarafından düzenlenen organizasyonun, katılımcılarına networkünü genişletme fırsatı sunması ve sektörel yeniliklere ışık tutması bekleniyor. Etkinlikte konuşmacılar arasında Mertcan İşler, Batuhan Durmaz, Yağmur Şimşek, Dilara Dağıstanlı, Tolga Sonışık, Emrah Pamuk, Sedat Ateş, Bora Denizci, Büşra Çildaş, Murat Şahin ve Mert Erkal gibi dijital dünyanın öne çıkan isimleri yer alacak. Etkinlik, İstanbul/Şişli'de bulunan The Point Hotel Barbaros'da düzenlenecek ve bilet satışları WhitePress üzerinden gerçekleştirilebilecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?