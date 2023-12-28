Çorum\'da Pençe-Kilit Harekatı\'nda şehit olan askerler için mevlit okutuldu

Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şubesi, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan askerler için mevlit okuttu.

Program için Abdibey Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar öğle namazını kıldı.

Namazın ardından şehit askerler için mevlit okundu, dua edildi.

Cami çıkışı vatandaşlara helva ikram edildi.

Programa, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şube Başkanı Galip Deniz ile vatandaşlar katıldı.