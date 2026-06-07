Çorum'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Çorum'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akpınar Caddesi'nde bulunan Namazgah Parkı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine O.A. ve B.K, tabancayla vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan B.K. kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, O.A. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerince parkta yapılan çalışmada boş kovanlar tespit edildi.

Polis ekipleri, olayın şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.