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Çorum'da silahlı kavgada yaralanan 16 yaşındaki genç tedavi altına alındı.

Bahçelievler Mahallesi Melikgazi 1. Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kız arkadaşının kavga ettiğini öğrenince sokağa giden B.C.D'nin (17) tabanca ile karşı tarafa ateş etmesi sonucu A.H.Ö. (16) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli B.C.D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.