Çorum\'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Çorum'da iş yerinde silahla vurulan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde Gökhan Dal ile iş yerine gelen S.Ç, D.N.D, T.P. ve İ.M.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gökhan Dal, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÖLDÜRÜLEN GENCİN ABLASI DA CİNAYETE KURBAN GİTMİŞ

Dal, sağlık ekiplerince kaldırıldığı kentteki özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olaya karışan 4 şüpheli, polis ekiplerince Çorum- Sungurlu kara yolunda araçla kaçarken yakalandı. Öte yandan Gökhan Dal'ın ablası Aslıhan Dal, 3 Ocak 2021'de dini nikahla birlikte yaşadığı kişi tarafından boğulmuştu.