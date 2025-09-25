Çorum'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Güncel

Çorum'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Haberin Videosunu İzleyin
Çorum\'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
25.09.2025 09:05
Haberin Videosunu İzleyin
Çorum\'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Haber Videosu

Çorum'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan Gökhan Dal hastanede hayatını kaybetti.

Çorum'da iş yerinde silahla vurulan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde Gökhan Dal ile iş yerine gelen S.Ç, D.N.D, T.P. ve İ.M.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gökhan Dal, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÖLDÜRÜLEN GENCİN ABLASI DA CİNAYETE KURBAN GİTMİŞ

Dal, sağlık ekiplerince kaldırıldığı kentteki özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olaya karışan 4 şüpheli, polis ekiplerince Çorum- Sungurlu kara yolunda araçla kaçarken yakalandı. Öte yandan Gökhan Dal'ın ablası Aslıhan Dal, 3 Ocak 2021'de dini nikahla birlikte yaşadığı kişi tarafından boğulmuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, Güncel, Kavga, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Çorum'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
