Çorum'da Silahlı Saldırı Sonucu Yaralanan Kişiyi Yaralayan Şüpheliler Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çorum'da Silahlı Saldırı Sonucu Yaralanan Kişiyi Yaralayan Şüpheliler Tutuklandı

Çorum\'da Silahlı Saldırı Sonucu Yaralanan Kişiyi Yaralayan Şüpheliler Tutuklandı

Çorum'un Çöplü Mahallesi'nde bir kişiyi silahla yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan Tayfun B. ve İbrahim Ö. tutuklandı. Yaralanan kişi ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

22.02.2024 19:07  Güncelleme: 19:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da bir kişiyi silahla yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Çöplü Mahallesi Çınar Sokak'ta Murat K'yi (27) silahla yaraladıktan sonra kaçan Tayfun B. (24) ve İbrahim Ö. (28) polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Murat K. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Ulukavak Mahallesi Namazgah Parkı yakınlarında 20 Şubat'ta silahlı saldırı sonucu yaralanan Murat K, kendi imkanlarıyla gittiği Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA

Çorum, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da Silahlı Saldırı Sonucu Yaralanan Kişiyi Yaralayan Şüpheliler Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 05:36:53. #1.11#
SON DAKİKA: Çorum'da Silahlı Saldırı Sonucu Yaralanan Kişiyi Yaralayan Şüpheliler Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement