Çorum'da Silahlı Saldırı ve Kaçış

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Çorum'da otomobille geldikleri sokakta silahla ateş eden şahıslar kaza yapınca olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, 19 ACP 872 plakalı otomobille Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 36. Sokak'a gelen T.S, Ş.K. ve kimliği belirlenemeyen iki kişi, havaya ateş açtı.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken kaza yapan şüpheliler otomobili bırakarak kaçtı.

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş tabanca kovanı tespit edildi.

Araç çekici ile otoparka kaldırıldı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.