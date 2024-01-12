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Çorum'da Şok Denetimlerde Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Çorum'da Şok Denetimlerde Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, kentte huzur ve asayişi sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok denetimlerde, 19 silah, 12 kesici ve delici alet, çok sayıda mermi, 215 sentetik ecza hapı, 6,27 gram farklı türlerde uyuşturucu madde ve 3 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Çorum\'da Şok Denetimlerde Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
12.01.2024 - 19:40,  Güncelleme: 19:40
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Çorum İl Emniyet Müdürlüğünün kentte huzur ve asayişi sağlamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 5-12 Ocak tarihleri arasında kent merkezinde şok denetimler yaptı.

Denetimlerde şüphe üzerine yapılan aramalarda 19 silah, 12 kesici ve delici alet, çok sayıda mermi, 215 sentetik ecza hapı, 6,27 gram farklı türlerde uyuşturucu madde, 3 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA
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Asayiş Şube Müdürlüğü, Çorum, Güvenlik, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da Şok Denetimlerde Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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