Çorum\'da Şok Uygulamalar Devam Ediyor

14:08 • •
Çorum İl Emniyet Müdürlüğünün şok uygulamalarının devam ettiği bildirildi.
Valilik açıklamasına göre, kentte asayiş ve güvenin sağlanması amacıyla 22-29 Aralık tarihlerinde kent merkezinde şok uygulamalar yapıldı.
Denetim kapsamında araçlarda yapılan aramalarda 8 ruhsatsız tabanca, 6 kurusıkı tabanca, 9 tüfek, 12 kesici ve delici alet, 83 sentetik ecza hapı, 4,7 gram esrar ele geçirildi.
Açıklamada, denetimlerin devam edeceği belirtildi.
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