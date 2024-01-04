Çorum\'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil iş yerine daldı

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, iş yerine daldı. Sürücü otomobiliyle kaçarken, kaza anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaza, akşam saatlerinde Osmancık ilçesi Kızılırmak Mahallesi, Adnan Menderes Caddesinde meydana geldi. S.D. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu cadde üzerindeki sigortacılık ve otomotiv faaliyetleri yapan iş yerine girdi.
Kaza sonrası sürücü otomobiliyle olay yerinden kaçarken, o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)
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