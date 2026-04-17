Çorum'da Tarihi Geçmiş Ürün Satan Market Kapatıldı

Çorum'da ikinci kez son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen zincir market şubesi, geçici olarak kapatıldı.

Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi 1. Sokak'taki zincir market şubesinin reyonlarında ikinci kez son kullanma tarihi geçmiş ürün bulunduğunu tespit etti.

Aynı gerekçeyle daha önce cezai işlem uygulanan şube, ikinci kez ihlal yapması nedeniyle tutanak tutulmasının ardından Belediye Encümeni kararıyla zabıta ekiplerince mühürlendi.

Ekipler, marketin girişine "Bu market son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığından dolayı Çorum Belediyesi tarafından süreli olarak kapatılmıştır." yazılı bilgilendirme afişi astı.