Çorum'da Tehlikeli Şekilde Seyreden Motosikletlere Cezalar Verildi - Son Dakika
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Çorum'da Tehlikeli Şekilde Seyreden Motosikletlere Cezalar Verildi

Çorum\'da Tehlikeli Şekilde Seyreden Motosikletlere Cezalar Verildi

Çorum'da abartı egzoz kullanan ve trafiği tehlikeye düşüren 4 motosiklet sürücüsüne toplam 63 bin 750 lira ceza uygulandı. Polis ekipleri tarafından yakalanan sürücülerden biri ise direnince polis merkezine götürüldü. Ayrıca, 4 motosiklet de trafikten men edildi.

01.03.2024 11:55  Güncelleme: 11:58
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??????? Çorum'da tehlikeli şekilde seyrettikleri gerekçesiyle trafikten men edilen 4 motosikletin sürücüsüne toplam 63 bin 750 lira ceza uygulandı.

Kent merkezinde abartı egzoz kullandıkları ve trafiği tehlikeye düşürdükleri ihbar edilen motosiklet sürücülerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Bahçelievler Mahallesi Yeşilyurt 2. Sokak'ta yakalanan 4 sürücüye "dur" ihtarına uymama ile plakasız ve kasksız motosiklet kullanmaktan toplam 63 bin 750 lira ceza uygulandı.

Polis ekiplerine direnen bir sürücü ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

???????4 motosiklet de trafikten men edildi.

Kaynak: AA

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