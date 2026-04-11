Çorum'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
Çorum'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

11.04.2026 20:51
Alaca'da iki otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde peş peşe meydana gelen iki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

M.E. (44) idaresindeki 38 AJK 486 plakalı otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu İbrahim köyü yakınlarında yol kenarına devrildi.

Ardından İsmail Sak'ın (48) kullandığı 19 TGG 019 plakalı otomobil de kaza yerinden yaklaşık 100 metre ileride devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile 38 AJK 486 plakalı otomobilde bulunan B.B. ve M.B. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan İsmail Sak, burada müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

