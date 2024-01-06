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ÇORUM'da trafik kazasında sürücüsünün kontrolünü kaybeden araç, otomobilin üzerine çıktı - Son Dakika
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ÇORUM'da trafik kazasında sürücüsünün kontrolünü kaybeden araç, otomobilin üzerine çıktı

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün kontrolünü kaybeden hafif ticari araç, çarpıştığı otomobilin üzerine çıktı. Kazada sadece otomobil sürücüsü yaralandı ve polis olayla ilgili inceleme yapıyor.

06.01.2024 - 19:45,
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ÇORUM'da bir kişinin yaralandığı trafik kazasında sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, çarpıştığı otomobilin üzerine çıktı.

Kaza bugün saat 17.00 sıralarında, Çorum- Samsun karayolu 5. kilometresinde Baraj yol kavşağında meydana geldi. Mücahit Tepe idaresindeki 55 ADE 907 plakalı hafif ticari araç ile Çorum-Samsun yönüne orta şerit üzerinde seyir halinde olan, aynı yöne sağ şeritte seyir eden Ahmet Tunay Ünlü idaresindeki 19 ACJ 873 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından sürücülerinin kontrolünü kaybettiği araçlar yoldan çıkarken, hafif ticari araç otomobilin üzerine çıktı.

Kazada, sürücülerden Ahmet Tunay Ünlü yaralanırken, başka da yaralanan olmadı. Polis kaza ile ilgili incelemesini sürdürüyor.

ÇORUM\'da trafik kazasında sürücüsünün kontrolünü kaybeden araç, otomobilin üzerine çıktı
Kaynak: DHA
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