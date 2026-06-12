Çorum'da Tüfekli Saldırı: Maddi Hasar

Ayşe Muharrem:

eski zamanlarda böyle silahla saldırı olayları işitmezdik bugün de çok sık duyuyoruz ve artık kimse şaşmıyo bu kadar normalleşti gitti hale gelmiş memleket ya bu ne hale düştü gençlik nereye gidiyo açıkçası merak ediyorum nasıl çıkıcaz bu bataktan