Çorum'da Tüfekli Saldırı: Maddi Hasar - Son Dakika
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Çorum'da Tüfekli Saldırı: Maddi Hasar

12.06.2026 09:29
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Çorum'da bir iş yerine tüfekle ateş açan şüpheli kaçtı, can kaybı yok ancak iş yerinde hasar oluştu.

ÇORUM'da bir iş yerine tüfekle ateş açan şüpheli olay yerinden kaçtı. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 23.00 sıralarında Fatih 1. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, O.T.'ye ait iş yerinin önüne gelen bir kişi, tüfekle 4 el ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, iş yerinin cam ve cephesinde maddi hasar oluştu.

İş yeri sahibi O.T., saldırıyı gerçekleştiren kişinin yeğeni Y.E.H. olduğunu öne sürdü. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Şüpheli Y.E.H.'nin yakalanması için çalışma başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Halil Can ÖZEKER-ÇORUM-DHA

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Çorum, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da Tüfekli Saldırı: Maddi Hasar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ayşe Muharrem Ayşe Muharrem:
    eski zamanlarda böyle silahla saldırı olayları işitmezdik bugün de çok sık duyuyoruz ve artık kimse şaşmıyo bu kadar normalleşti gitti hale gelmiş memleket ya bu ne hale düştü gençlik nereye gidiyo açıkçası merak ediyorum nasıl çıkıcaz bu bataktan 0 0 Yanıtla
  • Sonay Çıtır Sonay Çıtır:
    valla bu ne biçim mesele tüfekle ateş açıyo adam böyle şey olur mu yani 0 0 Yanıtla
  • Meltem Aslantürk Meltem Aslantürk:
    ne yazık ki böyle olaylar artık sıkça yaşanıyor da devlet çaresi bulamıyor hep aynı hikaye tekrarlaniyo şüpheli kaçıyo ve sonra da bulunuyor ama bu esnada başka olaylar oluyo 0 0 Yanıtla
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