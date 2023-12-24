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Çorum'da üç katlı ahşap evde çıkan yangında 1 kişi öldü - Son Dakika
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Çorum'da üç katlı ahşap evde çıkan yangında 1 kişi öldü

Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Avşar köyünde Leyhare Ekici'ye ait üç katlı ahşap evde çıkan yangında, ev çöktü ve Ekici'nin cesedine ulaşıldı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, köy muhtarı rüzgar nedeniyle elektrik kesintisi yaşandığını ve Ekici'nin yaktığı mumun yangına sebep olabileceğini değerlendirdiklerini söyledi.

Çorum\'da üç katlı ahşap evde çıkan yangında 1 kişi öldü
24.12.2023 - 12:49,
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Çorum'un Kargı ilçesinde üç katlı ahşap evde çıkan yangında 1 kişi öldü.

İlçeye bağlı Avşar köyünde Leyhare Ekici'ye (59) ait üç katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında ahşap ev çöktü. Kargı Belediyesi itfaiye ekiplerince yangının söndürülmesinin ardından enkazda Ekici'nin cesedine ulaşıldı.

Cenaze, otopsi işlemleri için Kargı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Köy muhtarı Rumi Bamyeci, AA muhabirine, Ekici'nin üç katlı ahşap evin orta katında yalnız yaşadığını söyledi.

Gece saatlerinde rüzgar nedeniyle köyde elektrik kesintisi yaşandığını belirten Bamyeci, Ekici'nin yaktığı mumun yangına sebep olabileceğini değerlendirdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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