Çorum'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu - Son Dakika
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Çorum'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Çorum\'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Çorum'da polis uygulamalarında silah, kesici alet ve uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.

07.10.2024 07:16
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Çorum'da polis ekiplerince yapılan uygulamalarda, silah, delici ve kesici aletler ile uyuşturucu hap ele geçirildi, aranan 1 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte huzur ve asayişin sağlanmasına yönelik öğrenci yurtlarının bulunduğu bölgeler başta olmak üzere çeşitli park, cadde ve sokaklarda gece saatlerinde uygulamalar gerçekleştirildi.

Yunus timleri ile asayiş ve trafik ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen "şok" uygulamalarda, 4 tabanca, 1 tüfek, 71 mermi, 2 delici ve kesici alet ile 50 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Suç unsurlarının bulunduğu kişiler hakkında adli işlem yapılırken, "tehdit" ve "hakaret" suçlarından 2 ayrı araması bulunan bir şüpheli de yakalandı.

Ayrıca trafik yönünden kusurlu olduğu belirlenen bir sürücüye ise 32 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

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