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Çorum'da Yakınları Tarafından Ölü Bulunan Kişi - Son Dakika
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Çorum'da Yakınları Tarafından Ölü Bulunan Kişi

Çorum'un Çöplü Mahallesi'nde yaşayan Necmettin Yaşar, bir süredir haber alınamaması üzerine yakınları tarafından evinde ölü bulundu. Olayın bildirilmesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi. İtfaiyenin kapıyı açmasının ardından içeri giren ekipler, Yaşar'ın hareketsiz bir şekilde yerde yattığını tespit etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yaşar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşar'ın ölüm nedeninin karbonmonoksit gazından zehirlenme olabileceği düşünülüyor. Cenaze, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çorum\'da Yakınları Tarafından Ölü Bulunan Kişi
14.01.2024 - 11:57,  Güncelleme: 11:59
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ÇOr Çorum'da yakınlarının bir süredir haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, bir süredir haber alamadıkları Necmettin Yaşar'ın (61) Çöplü Mahallesi Kunduzhan Caddesi'ndeki evine giden yakınları kapının açılmaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'den yardım istedi.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin kapıyı açmasının ardından içeri giren ekipler Yaşar'ı yerde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yaşar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceği değerlendirilen Yaşar'ın cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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İtfaiye, Çorum, Olaylar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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