YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Çorum'da Yan Bakma Nedeniyle Kavga: 17 Yaşındaki Genç Bıçakla Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çorum'da Yan Bakma Nedeniyle Kavga: 17 Yaşındaki Genç Bıçakla Yaralandı

Çorum\'da Yan Bakma Nedeniyle Kavga: 17 Yaşındaki Genç Bıçakla Yaralandı

Çorum'un Buharaevler Mahallesi'nde, H.E.A. ve M.Ç. arasında yan bakma nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. M.Ç, H.A.E'yi bıçakla yaraladı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan genç, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli ise gözaltına alındı. Yaralının hayati tehlikesi bulunuyor.

02.04.2024 16:27  Güncelleme: 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da "yan bakma" nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada 17 yaşındaki kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.E.A. (17) ve M.Ç. (17) arasında, Buharaevler Mahallesi Mustafa Kemal İlkokulu önünde "yan bakma" nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ç, H.A.E'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan H.A.E, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

H.A.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Hitit Üniversitesi, Çorum, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da Yan Bakma Nedeniyle Kavga: 17 Yaşındaki Genç Bıçakla Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Çorum FK Yardımcı Antrenörü: Çorum Futbol Kulübü'nün hedefi net bir şekilde ortaya çıkmıştır
    17:21 Çorum FK Yardımcı Antrenörü: Çorum Futbol Kulübü'nün hedefi net bir şekilde ortaya çıkmıştır

    Çorum FK Yardımcı Antrenörü Kenan Aşkan, Ankara Keçiörengücü maçının ardından yaptığı açıklamada, takımın hedefinin net bir şekilde ortaya çıktığını belirtti. Aşkan, oyuncuların iyi bir analiz ve disiplinle maça hazırlandığını ve maç boyunca oyun kontrolünün kendilerinde olduğunu ifade etti. Çorum FK'nın önümüzdeki maçlarda ilk 3 hedefiyle devam etmek istediğini söyledi.

  • Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar tebrikleri kabul etti
    17:21 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar tebrikleri kabul etti

    31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi Seçim Koordinasyon Merkezi'nde kendisini tebrik eden vatandaşlarla bir araya geldi. Gülpınar, şeffaflık ilkesiyle adaletli, liyakatli bir şekilde belediyeyi yöneteceklerini belirtti. Ayrıca yolsuzlukla mücadele için bir ihbar hattı da kuracaklarını kaydetti.

  • Bozyazı'da muhtarlık kurasıyla belirlendi
    17:21 Bozyazı'da muhtarlık kurasıyla belirlendi

    Mersin'in Bozyazı ilçesinde, muhtarlık yarışında adaylar eşit oy alınca muhtar kurayla belirlendi. Denizciler Mahallesi'nde yapılan seçimde Okay Güğül ve Enver Başkan'a eşit oy çıkması üzerine muhtarlık kurası çekildi. Kura sonucunda muhtarlık Okay Güğül'e verildi. Güğül, vatandaşlara hizmet etmek için çalışacağını belirtti.

  • Düzce Belediyesi Özel Çocuklarla Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde Buluştu
    17:21 Düzce Belediyesi Özel Çocuklarla Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde Buluştu

    Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret ederek özel çocukların özel günlerine eşlik etti. Öğrencilerin hazırladıkları oyun ve dansları izleyen müdürlük ekipleri, güne özel hazırlanan pastayı hep birlikte kesti. Ayrıca, çadırlarda yüz boyama yapıp pamuk şeker ikramında bulunan müdürlük, özel çocuklara fidan hediye ederek okul bahçesine dikmelerine yardımcı oldu.

  • Antakya'da firari hükümlü yakalandı
    17:20 Antakya'da firari hükümlü yakalandı

    Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, hakkında 12 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.K, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık suçlarından aranan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

  • 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 9 ilçede bağımsız adaylar belediye başkanlığını kazandı
    17:20 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 9 ilçede bağımsız adaylar belediye başkanlığını kazandı

    Konya'nın Hüyük ilçesi belediye başkanlığına seçilen Sadık Sefer oy oranında ilk sırada yer aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Sadık Sefer, Adem Ceylan, Kemal Çamliyurt, Hüseyin Dündar, Muammer Yanık, Ali Kaim, Fuat Koçal, Zafer Arpacı ve Mahmut Dal bağımsız aday olarak girdikleri seçimde belediye başkanlığını kazandı. Sadık Sefer, bağımsız adaylar arasında en yüksek oy oranıyla seçilen isim oldu.

  • Elazığ'da Lastiği Patlayan Otomobil Bariyerlere Çarptı
    17:19 Elazığ'da Lastiği Patlayan Otomobil Bariyerlere Çarptı

    Elazığ-Bingöl karayolu 22. kilometresinde meydana gelen kazada, lastiği patlayan bir otomobil bariyerlere çarparak savruldu. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

  • Yeniden Refah Partisi, Onikişubat ilçesinde seçimlerin yeniden tekrarlanması için dilekçe sundu
    17:19 Yeniden Refah Partisi, Onikişubat ilçesinde seçimlerin yeniden tekrarlanması için dilekçe sundu

    Yeniden Refah Partisi, Onikişubat ilçesinde yapılan seçimlerin sonuçlarına itiraz ederek, seçimlerin yeniden yapılması talebinde bulundu. Parti yetkilileri, ıslak imzalı tutanaklara göre AK Parti adayının daha fazla oy aldığını iddia etti ve seçim sonuçlarında hatalar olduğunu savundu. Seçimlerin yeniden yapılması için İlçe Seçim Kuruluna dilekçe sunuldu.

  • Bingöl'de iş makinesinin çarptığı adam hayatını kaybetti
    17:19 Bingöl'de iş makinesinin çarptığı adam hayatını kaybetti

    Bingöl merkezde Simani Mahallesi'nde meydana gelen kazada, ismi öğrenilemeyen bir iş makinesi İ.B.'ye çarptı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan şahıs hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.


16:48 Onlarca kişinin can verdiği gece kulübündeki yangının görgü tanıkları anlattı: Sürünerek çıktı Onlarca kişinin can verdiği gece kulübündeki yangının görgü tanıkları anlattı: Sürünerek çıktı
16:30 İstanbul’da 29 kişinin can verdiği yangın yerinden dehşete düşüren görüntüler İstanbul'da 29 kişinin can verdiği yangın yerinden dehşete düşüren görüntüler
15:07 Van’da başkanlık DEM’den AK Parti’ye geçti, sokaklar savaş alanına döndü Van'da başkanlık DEM'den AK Parti'ye geçti, sokaklar savaş alanına döndü
14:38 Van’da başkanlık DEM Parti’den AK Parti’ye geçti Van'da başkanlık DEM Parti'den AK Parti'ye geçti
14:11 İstanbul’da gece kulübünde yangın faciası: 29 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı İstanbul'da gece kulübünde yangın faciası: 29 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı
16:51 Beşiktaş’taki yangın faciasına ilişkin 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi Beşiktaş'taki yangın faciasına ilişkin 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
16:31 Hep bir ağızdan aynı sloganı attılar Fenerbahçe’de Osayi Samuel ve Ali Koç’a büyük destek Hep bir ağızdan aynı sloganı attılar! Fenerbahçe'de Osayi Samuel ve Ali Koç'a büyük destek
16:15 TFF, Süper Lig kulüplerinin açıklamalarına cevap verdi TFF, Süper Lig kulüplerinin açıklamalarına cevap verdi
15:41 Manisa’nın yeni başkanından Cengiz Ergün’le ilgili skandal iddia: Belediyeden milyonlarca lira ödeme Manisa'nın yeni başkanından Cengiz Ergün'le ilgili skandal iddia: Belediyeden milyonlarca lira ödeme
15:22 Van’da başkanlığın AK Parti’ye geçmesine CHP lideri Özel’den sert tepki Van'da başkanlığın AK Parti'ye geçmesine CHP lideri Özel'den sert tepki
15:00 Trabzonspor, Fenerbahçe maçı sonrası suç duyurusunda bulundu Trabzonspor, Fenerbahçe maçı sonrası suç duyurusunda bulundu
14:50 Petek Dinçöz’ün annesi yüz gerdirme ameliyatı oldu Yeni hali kızını solladı Petek Dinçöz'ün annesi yüz gerdirme ameliyatı oldu! Yeni hali kızını solladı
14:43 AK Parti’nin seçimi kaybettiği Sancaktepe’de iftar çadırı neden kapatıldı Belediyeden açıklama var AK Parti'nin seçimi kaybettiği Sancaktepe'de iftar çadırı neden kapatıldı? Belediyeden açıklama var
13:09 Seçimden sonra AK Partililerin paylaştığı fotoğraf: Nereden nereye Seçimden sonra AK Partililerin paylaştığı fotoğraf: Nereden nereye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2024 17:22:31. #1.11#
SON DAKİKA: Çorum'da Yan Bakma Nedeniyle Kavga: 17 Yaşındaki Genç Bıçakla Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement