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Çorum'da yapılan denetimlerde çok sayıda yasa dışı madde ele geçirildi - Son Dakika
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Çorum'da yapılan denetimlerde çok sayıda yasa dışı madde ele geçirildi

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, şok uygulamalar ve şüphe üzerine yapılan aramalarda 17 silah, 10 kesici alet, 178 fişek, 195 sentetik ecza, 100 gram farklı türlerde uyuşturucu madde, hassas terazi ve 2 uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

Çorum\'da yapılan denetimlerde çok sayıda yasa dışı madde ele geçirildi
05.01.2024 - 16:59,
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Çorum İl Emniyet Müdürlüğünün kentte huzur ve asayişi pekiştirmek amacıyla denetimlerinin sürdüğü bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte 29 Aralık-5 Ocak tarihlerinde yapılan şok uygulamalar ile şüphe üzerine yapılan aramalarda 17 silah, 10 kesici alet, 178 fişek, 195 sentetik ecza, 100 gram farklı türlerde uyuşturucu madde, hassas terazi, 2 uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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Aralık, Çorum, Güvenlik, Uyuşturucu, Hukuk, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da yapılan denetimlerde çok sayıda yasa dışı madde ele geçirildi - Son Dakika
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