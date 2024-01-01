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ÇORUM'da yılbaşı gecesi havaya ateş açan 10 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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ÇORUM'da yılbaşı gecesi havaya ateş açan 10 kişi gözaltına alındı

ÇORUM'da yılbaşı gecesi havaya rastgele ateş açan 10 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri, kutlamalarda silahla ateş eden kişileri tespit ederek gözaltına aldı. Ayrıca, alkollü bir sürücü polis otomobiline çarptı ve gözaltına alındı.

ÇORUM\'da yılbaşı gecesi havaya ateş açan 10 kişi gözaltına alındı
01.01.2024 - 14:47,
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ÇORUM'da yılbaşı gecesi havaya rastgele ateş açan 10 kişi gözaltına alındı.

Kentte polis ekipleri, yılbaşı gecesi sabaha kadar denetimlerini aralıksız sürdürdü. Birçok noktada devriye görevi yapan ekipler, kutlamalarda havaya rastgele ateş açan kişileri de tek tek tespit etti. Havaya tabanca ve tüfekle ateş ederek kutlama yapan 10 kişi gözaltına alındı, silahlarına el konuldu.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ POLİS OTOMOBİLİNE ÇARPTI

Trafik ekipleri de alkol kontrolü yaptı. Denetimlerde, otomobiliyle park halindeki polis otomobiline çarpan M.B. gözaltına alındı. 1,3 promil alkollü çıkan sürücüye 38 bin TL para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA
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Güvenlik, Trafik, Hukuk, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: ÇORUM'da yılbaşı gecesi havaya ateş açan 10 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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