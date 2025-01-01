Çorum\'da Yılın İlk Bebeği Talha Dünyaya Geldi

Güncel

ÇORUM'da dünyaya gelen yılın ilk bebeğine 'Talha' ismi verildi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya gelen Merve ve Kerim çiftinin bebekleri Talha yeni yılın ilk bebeği oldu. Talha bebeğin ilk ziyaretçisi AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatçı, AK Parti İl Başkanı Murat Günay oldu. Hastanenin doğum servisinde Yıldız çiftini ziyaret eden Ahlatçı ve Günay bebeğe çeyrek altın taktı.