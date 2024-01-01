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Çorum'da Yolda Yürürken Rahatsızlanan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Çorum'da Yolda Yürürken Rahatsızlanan Kişi Hayatını Kaybetti

Çorum'un Kale Mahallesi'nde Irak uyruklu Abdullah Ghafoor Raad (25), yürüdüğü sırada rahatsızlanarak yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Raad'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Raad'ın cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı. Yakınları, Raad'ın solunum yollarından çeşitli hastalıkları olduğunu ifade etti.

Çorum\'da Yolda Yürürken Rahatsızlanan Kişi Hayatını Kaybetti
01.01.2024 - 10:37,
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Çorum'da yolda yürürken rahatsızlanan kişi hayatını kaybetti.

Irak uyruklu Abdullah Ghafoor Raad (25), Kale Mahallesi Zafer 3. Sokak'ta yürüdüğü sırada yere yığıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Raad'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Raad'ın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yakınları, Raad'ın solunum yollarından çeşitli hastalıkları olduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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