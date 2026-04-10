Çorum'da 2 Bin 867 Sosyal Konutun Hak Sahipleri Belirlendi

Çorum'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hayata geçirilen 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında, TOKİ tarafından inşa edilecek 2 bin 867 sosyal konutun hak sahipleri kura töreniyle belirlendi. Törene katılan Bakan Murat Kurum, şehirciliğin siyaset veya hamasetle değil, plan, proje ve kararlı iradeyle yapılması gerektiğini belirterek, afetlere karşı dirençli şehirlerin bu şekilde kurulabileceğini ifade etti.

Bakan Kurum, Çorum'daki yatırımların 61 milyar liraya ulaştığını, deprem bölgesinde 2 yılda 455 bin konut teslim edildiğini ve 100 Yılın Konut Projesiyle 500 bin yeni sosyal konut hedeflendiğini açıkladı. Çorum'daki konutların merkez ve ilçelere dağılımını paylaşan Kurum, bu projelerin mahalle konakları ve sosyal alanlarla destekleneceğini, 2 yıl içinde anahtarların teslim edilmesini planladıklarını söyledi.

Ayrıca, Türkiye'nin bölgesine yön veren bir ülke haline geldiğini vurgulayan Kurum, COP31 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak olmanın, çevre ve iklim alanındaki liderliğini gösterdiğini ekledi. Törende, tek bir ev sahibi kalmayana kadar konut projelerini sürdüreceklerini dile getirdi.