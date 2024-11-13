Çorum\'daki Gaz Patlamasında Yaralar Sarılıyor

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ÇORUM Valisi Ali Çalgan, 3 Kasım'da Hilal Apartmanı'nda meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlama ile ilgili gereken her türlü incelemenin yapıldığını belirterek, "Bakanlığımız Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca ilimize para gönderilecek. Yine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan belli miktar para gönderilmesini bekliyoruz. Bunların gelmesi halinde ortada önemli bir mağduriyetin kalmayacağını değerlendiriyorum" dedi.

Çorm Valisi Ali Çalgan, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, kentte 3 Kasım'da meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamada 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 33 kişinin yaralandığını, 16 ev ile 12 iş yerinin kullanılamaz hale geldiğini ifade etti. Patlamanın ardından yaraların sarılması noktasında gerekli adımların atıldığını belirten Vali Çalgan, "Patlamada 16 mesken ve 12 iş yeri tamamen kullanılamaz hale geldi. Patlamada bir kişi yaşamını yitirdi. Patlama anında ve sonrasında sizlerle de yaptığımız görüşmede yaraların sarılacağını hiç kimseyi mağdur etmeyeceğimizi her fırsatta söylemiştik. Patlamayı engellemek mümkün müydü bilmiyorum ama patlamadan sonra yapılması gereken ne varsa yapıldı. Patlama sonrası ise, bir kısım hemşehrilerimiz yakınlarının yanına gitti. Diğerlerini Valilik olarak uygulama otelimizde, belediyemiz misafirhanelerde misafir ettik" dedi.

Patlamanın hemen ardından zaman geçirmeden hemen zarar ziyan tespitinin başladığını belirten Vali Çalgan, "Bu hasarın en kısa sürede giderilmesi için ilgili yerlerle görüşmemiz gerekiyorsa kararlarımızı aldık ve yazılarımızı yetkili yerlere yazdık. Bu yazdığımız yazıları Ankara'da milletvekillerimiz takip etti. İçişleri Bakanlığımız Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca belirli bir para ilimize gönderilecek. Yine Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce belirli bir para gönderilmesini bekliyoruz. Bunların gelmesi durumunda mağdur insanımızın kalmayacağını değerlendiriyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Çalgan, patlama yaşanan ve yıkım kararı verilen binadaki işlemlerin devam ettiğini söyleyerek, "Binanın yıkılması işleminin belli prosedürü var. Mevzuat gereği ilan edilmesi gerekiyor. Onu bekliyor belediyemiz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün tuttuğu teknik raporu bir üst yazıyla gereğini yapmak üzere belediyemize gönderdik. Mevzuattan kaynaklı bekleme süresi var. Ondan sonra en kısa sürede yapılacaktır" diye konuştu.

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR-ÇORUM-DHA