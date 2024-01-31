 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çorum'daki Maden İşçileri, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çorum'daki Maden İşçileri, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Çorum\'daki Maden İşçileri, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Çorum'un Dodurga ilçesindeki kömür madeninde çalışan işçiler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Madenciler, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi. Maden işçileri, farklı kategorilerdeki fotoğraflara oy verirken, 'Deprem: Umut' kategorisindeki fotoğrafların deprem bölgesinde yaşadıkları hisleri hatırlattığını belirtti.

31.01.2024 17:21
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Dodurga ilçesindeki kömür madeninde çalışan işçiler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Madenciler, maden ocağının idari bölümünde, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Yıkım", "Çevre-Yaşam"da Ahmed ABD Alkawey'in "Masum teknoloji", "Spor"da Özgün Tiran'ın "Er meydanında" adlı fotoğraflarına oy veren maden işçileri, bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "Enkaz", " Gazze: Kanıt"ta ise Belal Khaled'in "Haykırış" karelerini seçti.

Maden işçisi Muharrem Avcı, AA muhabirine, madenciler olarak 6 Şubat depremlerinde görev aldıklarını, "Deprem: Umut" kategorisindeki fotoğrafları incelerken deprem bölgesinde yaşadıkları hisleri hatırladıklarını söyledi.

Bu kategorideki fotoğrafların kendisi için sadece birer fotoğraf olmadığını vurgulayan Avcı, "Bölgeye gittiğimizde oradaki acıyı bizzat yaşamış biri olarak Allah böyle bir acıyı ülkemize milletimize yaşatmasın dedi." dedi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Dodurga, Maden, Çorum, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'daki Maden İşçileri, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2024 18:24:35. #1.13#
SON DAKİKA: Çorum'daki Maden İşçileri, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement