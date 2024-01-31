Çorum\'daki Maden İşçileri, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

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Çorum'un Dodurga ilçesindeki kömür madeninde çalışan işçiler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Madenciler, maden ocağının idari bölümünde, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Yıkım", "Çevre-Yaşam"da Ahmed ABD Alkawey'in "Masum teknoloji", "Spor"da Özgün Tiran'ın "Er meydanında" adlı fotoğraflarına oy veren maden işçileri, bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "Enkaz", " Gazze: Kanıt"ta ise Belal Khaled'in "Haykırış" karelerini seçti.

Maden işçisi Muharrem Avcı, AA muhabirine, madenciler olarak 6 Şubat depremlerinde görev aldıklarını, "Deprem: Umut" kategorisindeki fotoğrafları incelerken deprem bölgesinde yaşadıkları hisleri hatırladıklarını söyledi.

Bu kategorideki fotoğrafların kendisi için sadece birer fotoğraf olmadığını vurgulayan Avcı, "Bölgeye gittiğimizde oradaki acıyı bizzat yaşamış biri olarak Allah böyle bir acıyı ülkemize milletimize yaşatmasın dedi." dedi.