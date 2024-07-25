Çorum İl Emniyet Müdürlüğü binasından düşen yabancı uyruklu kişi yaralandı

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü binasından kaçmaya çalışırken 2. kattan düşen yabancı uyruklu kişi yaralandı.
Sınır dışı edilmek üzere gözlem altına alınan Irak uyruklu Abdülhak Maaroof Abet Aldourı, İl Emniyet Müdürlüğü'nde sınır dışı işlemlerinin yapıldığı sırada pencereden kaçmaya çalışırken 2. kattan düştü.
Yaralanan Aldourı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Vücudunda çok sayıda kırık olan yaralı, ortopedi servisinde tedavi altına alındı.
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