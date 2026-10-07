Çorum-İskilip kazasında ölen Ömer Cebeci ile Zehra Betül Yılmaz pazartesi nişanlanmış

Çorum-İskilip kazasında ölen Ömer Cebeci ile Zehra Betül Yılmaz pazartesi nişanlanmışGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum-İskilip kara yolunda otomobil ile cipin çarpışması sonucu hayatını kaybeden Ömer Cebeci ve otomobil sürücüsü Zehra Betül Yılmaz'ın pazartesi günü nişanlandıkları ortaya çıktı. Çiftin mutluluğunun ardından yaşanan kaza ailelerini yasa boğarken soruşturma sürüyor.
YENİ NİŞAN YAPMIŞLAR
Çorum- İskilip kara yolunda otomobille cipin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Ömer Cebeci ile otomobil sürücüsü Zehra Betül Yılmaz'ın, pazartesi günü nişanlandıkları ortaya çıktı. Çiftin mutluluklarının ardından yaşanan kaza, ailelerini yasa boğdu.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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