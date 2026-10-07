Çorum-İskilip kazasında ölen Ömer Cebeci ile Zehra Betül Yılmaz pazartesi nişanlanmış - Son Dakika
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Çorum-İskilip kazasında ölen Ömer Cebeci ile Zehra Betül Yılmaz pazartesi nişanlanmış

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Çorum-İskilip kazasında ölen Ömer Cebeci ile Zehra Betül Yılmaz pazartesi nişanlanmış
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Çorum-İskilip kara yolunda otomobil ile cipin çarpışması sonucu hayatını kaybeden Ömer Cebeci ve otomobil sürücüsü Zehra Betül Yılmaz'ın pazartesi günü nişanlandıkları ortaya çıktı. Çiftin mutluluğunun ardından yaşanan kaza ailelerini yasa boğarken soruşturma sürüyor.

YENİ NİŞAN YAPMIŞLAR

Çorum- İskilip kara yolunda otomobille cipin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Ömer Cebeci ile otomobil sürücüsü Zehra Betül Yılmaz'ın, pazartesi günü nişanlandıkları ortaya çıktı. Çiftin mutluluklarının ardından yaşanan kaza, ailelerini yasa boğdu.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
Trafik KazalarıBetül Yılmaz3. SayfaİskilipGüncelÇorumKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Çorum-İskilip kazasında ölen Ömer Cebeci ile Zehra Betül Yılmaz pazartesi nişanlanmış - Son Dakika
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