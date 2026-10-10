Çorum İskilip'te ceviz ağacından düşen kişi Erol Olçok Hastanesinde tedaviye alındı

Çorum İskilip'te ceviz ağacından düşen kişi Erol Olçok Hastanesinde tedaviye alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'un İskilip ilçesindeki Elmalı köyünde ceviz hasadı için çıktığı ağaçtan düşen 31 yaşındaki kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine götürülen kişi, buradaki ilk müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Çorum'un İskilip ilçesinde ceviz ağacından düşerek yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Elmalı köyünde 31 yaşındaki Barış Tuncer, hasat etmek için çıktığı ceviz ağacından düşerek yaralandı.
İhbar üzerine köye sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırılan Tuncer, buradaki müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA
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