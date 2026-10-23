Çorum İskilip'te imam lojmanı yangınında can kaybı yok, boş ev de zarar gördü - Son Dakika
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Çorum İskilip'te imam lojmanı yangınında can kaybı yok, boş ev de zarar gördü

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Çorum İskilip\'te imam lojmanı yangınında can kaybı yok, boş ev de zarar gördü
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Çorum'un İskilip ilçesindeki Yaylacıkseki köyünde imam lojmanında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, bitişikteki kullanılmayan boş eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı olmazken lojman ve boş ev kullanılamaz hale geldi.

ÇORUM'un İskilip ilçesine bağlı Yaylacıkseki köyünde imam lojmanında çıkan yangın, kullanılmayan boş eve de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında imam lojmanı ve boş ev kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı yaşanmadı.

Yangın, Yaylacıkseki köyünde bulunan imam lojmanında, henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki kullanılmayan boş eve de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında imam lojmanı ve kullanılmayan evde hasar meydana geldi.

BAŞKAN ÇİZİKCİ'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, yangına ilişkin yaptığı açıklamada, "Yaylacıkseki köyümüzde imam lojmanında başlayan yangın, kullanılmayan bir eve de sıçramış; itfaiye ekiplerimizin zamanında ve etkili müdahalesiyle kontrol altına alınmıştır. Herhangi bir can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimizdir. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerimize özverili çalışmaları için teşekkür ediyor, hemşehrilerimize ve Yaylacıkseki köyümüze geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Kaynak: DHA
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