Çorum Kargı'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Çorum Kargı'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Çorum'un Kargı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Mediha Ç'nin cenazesi Kargı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

22.07.2024 16:29
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Çorum'un Kargı ilçesinde, iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Y.Ç. idaresindeki 34 PL 0829 plakalı pikap, Kargı- Sinop kara yolu Çal Baba Geçidi yakınlarında, M.S'nin kullandığı 34 EYT 211 plakalı pikapla çarpıştı.

İhbar üzerine, kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, Mediha Ç. yaşamını yitirdi, sürücüler ile M.Ç. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kargı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mediha Ç'nin cenazesi de aynı hastanenin morguna konuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum Kargı'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

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