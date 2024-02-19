Çorum'un Kargı ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Çorum'un Kargı ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Çorum\'un Kargı ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Çorum'un Kargı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Kargı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi ve 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

19.02.2024 16:59  Güncelleme: 17:00
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Çorum'un Kargı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kargı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerinde durdurulan bir araçta arama yaptı.

Aramalarda araçta çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Çorum, Kargı, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'un Kargı ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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