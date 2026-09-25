Çorum Millet Bahçesi'nde 3. Halk Sağlığı Festivali sağlık taramasıyla yapıldı - Son Dakika
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Çorum Millet Bahçesi'nde 3. Halk Sağlığı Festivali sağlık taramasıyla yapıldı

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Çorum Millet Bahçesi\'nde 3. Halk Sağlığı Festivali sağlık taramasıyla yapıldı
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Çorum Millet Bahçesi'nde düzenlenen 3. Halk Sağlığı Festivali'nde sağlık taraması yapıldı, bilgilendirme stantları kuruldu, spor ve çocuk etkinlikleri düzenlendi. Yetkililer, festivalde koruyucu aile hizmetleri ile erken teşhisin önemini vurguladı.

Çorum'da sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaştırılması ve sağlık farkındalığının artırılması amacıyla 3. Halk Sağlığı Festivali gerçekleştirildi.

Çorum Millet Bahçesi'nde "Hareketin, eğlencenin ve sağlığın buluşma noktası" sloganıyla hayata geçirilen festivalde, sağlık taraması yapıldı, bilgilendirme stantları kuruldu, farklı yaş gruplarına yönelik spor etkinlikleri, çocuk aktiviteleri ve çeşitli atölye çalışmaları düzenlendi.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, festivalin kurumlararası dayanışma ve işbirliğiyle gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çorum olarak kurumlararası dayanışma ve işbirliğiyle böyle güzel etkinlikler gerçekleştiriyor olmak bizi son derece mutlu ediyor. Kent konseyi olarak bu tür işlerde yer alıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın ise festivalde il müdürlüğü olarak stant açtıklarını belirterek, "Özellikle koruyucu aile hizmetleri hakkında farkındalık oluşturmak ve bakanlığımızın hizmet ve projelerini sunmak için buradayız. Koruyucu aile hizmeti çocuklarımızın sevgi, güven ve sıcak aile ortamında yetişmelerini sağlamaktadır. Çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmak ve onlara güvenli bir ortamda yetiştirmek, buna katkı sağlamak bütün toplumun sorumluluğudur." diye konuştu.

Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Filiz Yılmaz da hastalıkların önlenmesinde sağlıklı yaşam alışkanlıkları, sağlık taramaları ve erken teşhisin önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çorum Millet Bahçesi'nde 3. Halk Sağlığı Festivali sağlık taramasıyla yapıldı - Son Dakika
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