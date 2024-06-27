Çorum Oğuzlar\'da Yaz Kur\'an Kursları Öncesi Uçurtma Şenliği Düzenlendi

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde 1 Temmuz'da açılacak yaz Kur'an kursları öncesi öğrencilere yönelik uçurtma şenliği düzenlendi.
Oğuzlar İlçe Müftülüğü ile Oğuzlar Diyanet Gençlik Koordinatörlüğünce İlçe Stadı'nda düzenlenen şenlik, Kur'an tilavetiyle başladı.
Burada düzenlenen çeşitli yarışmalara katılan öğrenciler, daha sonra uçurtma uçurdu.
Etkinlikte ayrıca, hayırseverlerin katkılarıyla öğrencilere ve ailelerine yemek ikram edildi.
Programa İlçe Müftüsü Mücahit Altınsoy ile vatandaşlar ve çocuklar katıldı.
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