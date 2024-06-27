Çorum Oğuzlar'da Yaz Kur'an Kursları Öncesi Uçurtma Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
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Çorum Oğuzlar'da Yaz Kur'an Kursları Öncesi Uçurtma Şenliği Düzenlendi

Çorum Oğuzlar\'da Yaz Kur\'an Kursları Öncesi Uçurtma Şenliği Düzenlendi

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde, yaz Kur'an kursları öncesi öğrencilere yönelik düzenlenen uçurtma şenliği büyük ilgi gördü. Oğuzlar İlçe Müftülüğü ve Oğuzlar Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, öğrenciler çeşitli yarışmalara katıldı ve uçurtma uçurdu. Ayrıca, hayırseverlerin katkılarıyla öğrencilere ve ailelerine yemek ikram edildi. Programa İlçe Müftüsü Mücahit Altınsoy, vatandaşlar ve çocuklar da katıldı.

27.06.2024 12:33
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Çorum'un Oğuzlar ilçesinde 1 Temmuz'da açılacak yaz Kur'an kursları öncesi öğrencilere yönelik uçurtma şenliği düzenlendi.

Oğuzlar İlçe Müftülüğü ile Oğuzlar Diyanet Gençlik Koordinatörlüğünce İlçe Stadı'nda düzenlenen şenlik, Kur'an tilavetiyle başladı.

Burada düzenlenen çeşitli yarışmalara katılan öğrenciler, daha sonra uçurtma uçurdu.

Etkinlikte ayrıca, hayırseverlerin katkılarıyla öğrencilere ve ailelerine yemek ikram edildi.

Programa İlçe Müftüsü Mücahit Altınsoy ile vatandaşlar ve çocuklar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum Oğuzlar'da Yaz Kur'an Kursları Öncesi Uçurtma Şenliği Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum Oğuzlar'da Yaz Kur'an Kursları Öncesi Uçurtma Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
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