Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Emrah A. ve Serdar K. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Serdar K, otomatik tüfekle ateş ederek Emrah A'yı yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli Serdar K. polis tarafından yakalandı ve üzerinde yapılan aramada silah ve bıçak bulundu.

04.07.2024 08:53
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Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

Emrah A. (23) ile Serdar K. (27) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Serdar K, otomatik tüfekle ateş ederek Emrah A'yı yaraladı.

İhbar üzerine terminale polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, buradaki ilk müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Serdar K. ise terminalde görevli polis ekiplerince yakalandı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, tüfek, çok sayıda fişek ve 2 bıçak ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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