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Çorum Sungurlu'da 8 derslikli anaokulu temeli atıldı - Son Dakika
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Çorum Sungurlu'da 8 derslikli anaokulu temeli atıldı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde iş insanları Salih Zeki Öztekin ve kardeşi Levent Öztekin tarafından yaptırılacak 8 derslikli anaokulunun temeli atıldı. Vali Zülkif Dağlı, anaokulunun ilçenin merkezi noktasında yer aldığını belirterek, daha nitelikli okul öncesi eğitimi verilebileceğini söyledi. Anaokulunun yeni eğitim sezonunun başlayacağı 15 Eylül'e yetiştirilmesi hedefleniyor.

Çorum Sungurlu\'da 8 derslikli anaokulu temeli atıldı
20.12.2023 - 16:55,
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde iş insanları Salih Zeki Öztekin ve kardeşi Levent Öztekin tarafından yaptırılacak 8 derslikli anaokulunun temeli atıldı.

Vali Zülkif Dağlı, Sunguroğlu Mahallesi'ndeki temel atma töreninde yaptığı konuşmada, anaokulunun ilçenin en merkezi noktasında yer aldığını söyledi.

İlçede farklı okulların bünyesindeki ana sınıflarının yeni anaokulunda birleştirileceğini belirten Dağlı, bu sayede daha nitelikli okul öncesi eğitimi verilebileceğini kaydetti.

Ana okulunun yeni eğitim sezonunun başlayacağı 15 Eylül'e yetiştirilmesini temenni ettiğini dile getiren Dağlı, okul inşa etmelerinden dolayı iş insanları Salih Zeki Öztekin ve kardeşi Levent Öztekin'e teşekkür etti.

Dağlı, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Anaokullaşma oranını artırmanın, çocuklarımızı anaokuluna göndermenin ne kadar önemli olduğunu artık biliyoruz. Ailelerimiz de bu konuda çok istekli. İnşallah buranın daha geniş bir ekiple açılışını da yaparız." dedi.

Salih Zeki Öztekin ise Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş ile yaptıkları görüşmede ilçede anaokulu eksiği olduğunu öğrendiklerini belirterek, "Kardeşim Levent ile istişare yaparak, bu projeyi başlattık. Sungurlu'da yetişecek çocuklarımızın eğitimleri ve bu vesileyle devletimize katkıda bulunacak. Bu bizler için de onur verici. Hayatımızın en güzel ve anlamlı girişimi." diye konuştu.

Törende konuşmaların ardından dua edilerek binanın temeline beton döküldü.

Törene, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Gençlik ve Spor Müdürü Cemil Çağlar ile eski Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de katıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çorum Sungurlu'da 8 derslikli anaokulu temeli atıldı - Son Dakika
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